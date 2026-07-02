'Geen groot stembiljet meer: kabinet kiest voor kleiner model'

Het kabinet voert vanaf 2029 een kleiner stembiljet in, melden het Parool en het AD. Kiezers kleuren daarop straks twee vakjes in: één voor een partij en één voor een kandidaat. Volgens de kranten moet het nieuwe biljet makkelijker te gebruiken zijn en het tellen van stemmen versnellen.

Volgens het Parool is het kleinere stembiljet de afgelopen jaren meerdere keren getest in verschillende gemeenten. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. De bedoeling is dat het nieuwe model vanaf de Europese verkiezingen van 2029 overal wordt gebruikt.

Bij de proeven werden iets meer ongeldige stemmen uitgebracht dan met het oude stembiljet. Dat kwam onder meer doordat kiezers een kandidaatnummer invulden dat niet op de kandidatenlijst stond. Het kabinet wil de wet aanpassen, zodat stemmen waarop de partij wel duidelijk is aangekruist maar de kandidaatkeuze ongeldig is, als een stem op de lijsttrekker kunnen meetellen.

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Volmachten

Daarnaast onderzoekt het kabinet of de regels voor stemmen per volmacht moeten worden aangepast. Nu mag iemand namens maximaal twee andere kiezers stemmen. De regeling ligt al langer onder een vergrootglas en kreeg opnieuw aandacht na recente aanhoudingen in een onderzoek naar het ronselen van stemmen. Ook wil het kabinet een autoriteit oprichten die buitenlandse inmenging en desinformatie rond verkiezingen moet opsporen.