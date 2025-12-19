Volg Hart van Nederland
Keijzer: geen gratis pendelbus meer tussen azc Ter Apel en Emmen

Beleid

Vandaag, 21:58 - Update: 1 uur geleden

De speciale pendelbus die rijdt tussen station Emmen en het asielzoekerscentrum in Ter Apel is niet meer gratis. Dat meldt demissionair minister Mona Keijzer (Asiel, BBB) vrijdag aan de Tweede Kamer. Vorige week werd het plan aangekondigd omdat de veiligheid van chauffeurs en reizigers onder druk staat door de vele incidenten op de reguliere buslijn 73.

De gratis pendelbus houdt de afgelopen dagen de gemoederen flink bezig. Keijzer bracht maandag een bezoek aan Ter Apel en heeft toen herhaald gratis vervoer onwenselijk te vinden. "Inmiddels is dit standpunt ook aan de gemeente Westerwolde kenbaar gemaakt, en is er vandaag contact geweest zodat er weer betaald wordt voor de pendelbussen, terwijl we blijven inzetten op veiligheid", aldus de minister in de Kamerbrief.

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de lijnen naar Ter Apel:

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel
2:06

Zorgen om veiligheid van buschauffeurs op lijnen naar Ter Apel

Een woordvoerder van het ministerie van Asiel verduidelijkt en zegt dat er vrijdag met de gemeente Westerwolde is afgesproken dat er weer betaald moet worden voor de pendelbus, maar dat het niet direct kan. "Het kan organisatorisch een paar dagen duren voordat het is geregeld", laat hij weten.

Wanbetalers

De gemeenten Emmen en Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, besloten onlangs de pendelbus gratis te maken. De hoop daarbij was dat asielzoekers daardoor geen gebruik meer zouden maken van de reguliere buslijn 73 naar Ter Apel. Wanbetalers van het azc zorgen geregeld voor overlast in zowel de pendelbus als lijn 73.

Door ANP

