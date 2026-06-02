Kamer wil geen akkoorden meer met partijen die omvolkingstheorieën verspreiden

Vandaag, 17:15

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen politieke akkoorden meer sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen, of die omvolkingstheorieën verspreiden. Ook de regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden voor het voorstel.

CDA-leider Henri Bontebal reageert op de oproep van een Kamermeerderheid in de video bovenaan.

De coalitiepartijen sloten eerdere structurele samenwerking met de PVV en FVD al uit. Toch maakten zij onlangs gebruik van de steun van een fractie van ex-PVV'ers onder leiding van Gidi Markuszower. Daarmee voorkwamen zij dat hun plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen al tijdens het debat over de regeringsverklaring zou stranden.

Ophef om uitspraken Markuszower

Markuszower kwam vorige maand onder vuur te liggen nadat hij had gepleit voor "maximaal geweld" om te voorkomen dat Palestijnse vluchtelingen naar Nederland komen. Later nuanceerde hij die uitspraak door te zeggen dat hij daarmee alleen de marechaussee bedoelde. Ook sprak hij over omvolking, een term die volgens de AIVD in verband wordt gebracht met rechtsextremisme.

De oproep aan het kabinet om geen akkoorden meer te sluiten met partijen die dit gedachtegoed uitdragen, werd vorige week ingediend door PRO-leider Jesse Klaver. De Tweede Kamer debatteerde toen over recente geweldsincidenten tijdens protesten tegen de huisvesting van asielzoekers.

Een groot deel van de Kamer houdt partijen aan de uiterst rechtse flank medeverantwoordelijk voor die ongeregeldheden.

Door ANP

Markuszower kibbelt met journalisten: 'Hoe vaak moet ik nog sorry zeggen?'
Markuszower krabbelt terug na ophef over uitspraken: 'Onhandig geformuleerd'
Opnieuw ophef rond Markuszower na uitspraak over 'omvolking'
