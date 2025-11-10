Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinet verlengt grenscontroles met half jaar ondanks daling migranten

Kabinet verlengt grenscontroles met half jaar ondanks daling migranten

Beleid

Vandaag, 12:44

Link gekopieerd

De Koninklijke Marechaussee verlengt de huidige grenscontroles met een half jaar. Asielminister David van Weel schrijft in een Kamerbrief dat deze maatregelen nodig zijn om migranten zonder geldige papieren tegen te houden. Volgens hem is dat nodig "gezien de voortdurende dreiging voor de openbare orde", al legt hij niet uit wat hij daar precies mee bedoelt.

Hoewel het aantal mensen dat ons land binnenkomt daalt, vindt Van Weel het aantal nog steeds te hoog. Frontex, de Europese grensbewakingsdienst, registreerde tot en met 12 september 2025 in totaal 112.375 illegale grensoverschrijdingen. Dat is een daling van 21 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De plannen voor de strengere grenscontroles werden in de zomer van 2024 aangekondigd door de toenmalige asielminister Faber. In de onderstaande video vertelt ze dat ze Nederland onaantrekkelijker wil maken met deze maatregel:

Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk
1:23

Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk

Druk blijft hoog

De druk op opvanglocaties blijft intussen onverminderd groot. Sinds de invoering van de grenscontroles in december vorig jaar controleerde de Marechaussee 123.320 personen en 29.420 voertuigen. Bij 470 mensen werd vastgesteld dat zij Nederland niet in mochten. Tijdens de controles vroegen 80 mensen asiel aan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Duitse politie dumpt tientallen migranten aan Nederlandse grens'
'Duitse politie dumpt tientallen migranten aan Nederlandse grens'
Europa voert strengere grenscontrole in: dit verandert er voor reizigers op Schiphol
Europa voert strengere grenscontrole in: dit verandert er voor reizigers op Schiphol
Sinds december al honderden mensen geweerd bij grenscontroles
Sinds december al honderden mensen geweerd bij grenscontroles

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.