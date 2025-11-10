Kabinet verlengt grenscontroles met half jaar ondanks daling migranten

De Koninklijke Marechaussee verlengt de huidige grenscontroles met een half jaar. Asielminister David van Weel schrijft in een Kamerbrief dat deze maatregelen nodig zijn om migranten zonder geldige papieren tegen te houden. Volgens hem is dat nodig "gezien de voortdurende dreiging voor de openbare orde", al legt hij niet uit wat hij daar precies mee bedoelt.

Hoewel het aantal mensen dat ons land binnenkomt daalt, vindt Van Weel het aantal nog steeds te hoog. Frontex, de Europese grensbewakingsdienst, registreerde tot en met 12 september 2025 in totaal 112.375 illegale grensoverschrijdingen. Dat is een daling van 21 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De plannen voor de strengere grenscontroles werden in de zomer van 2024 aangekondigd door de toenmalige asielminister Faber. In de onderstaande video vertelt ze dat ze Nederland onaantrekkelijker wil maken met deze maatregel:

1:23 Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk

Druk blijft hoog

De druk op opvanglocaties blijft intussen onverminderd groot. Sinds de invoering van de grenscontroles in december vorig jaar controleerde de Marechaussee 123.320 personen en 29.420 voertuigen. Bij 470 mensen werd vastgesteld dat zij Nederland niet in mochten. Tijdens de controles vroegen 80 mensen asiel aan.