'Duitse politie dumpt tientallen migranten aan Nederlandse grens'

Beleid

Vandaag, 11:19

De Duitse politie heeft in de afgelopen drie maanden meer dan 150 mensen over de grens gezet, meldt De Gelderlander na eigen onderzoek. In oktober alleen al zijn 63 personen in Nederland achtergelaten. Vooral bewoners van grensregio's maken zich zorgen.

Het gaat om mensen die Duitsland niet in mogen of die geen geldige papieren hebben. In plaats van dat zij worden overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, worden zij vaak direct bij de grens afgezet. De betrokkenen moeten vervolgens zelf uitzoeken hoe ze verder moeten.

Duitsland voert al langere tijd strenge controles uit. Mensen die niet de juiste papieren hebben of asiel willen aanvragen, worden tegengehouden en teruggestuurd. Het ministerie van Asiel en Migratie bevestigt aan de krant dat dit gebeurt op basis van afspraken tussen Nederland en Duitsland.

Zorgen bij inwoners

In het Gelderse grensdorp 's-Heerenberg zien bewoners steeds vaker onbekende mensen door de straten lopen, soms op vreemde tijdstippen. Regelmatig worden ze aangesproken door deze mensen met de vraag of ze bijvoorbeeld even een telefoon of wifi mogen gebruiken. Dat leidt tot groeiende ongerustheid onder de inwoners, die zich afvragen wat er met deze mensen gebeurt zodra ze in Nederland zijn gedropt.

Burgemeester Anne-Marie Fellinger noemt de situatie zorgwekkend: "Iedereen, ongeacht herkomst of status, moet met waardigheid en veiligheid worden behandeld. De zogenoemde 'koude overdrachten' roepen vragen op over de veiligheid van de betrokkenen en hun vervolgtraject."

Door Redactie Hart van Nederland

