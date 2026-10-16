Kabinet trekt 18 miljard uit voor wegen en spoor, andere plannen op pauze

De basis van de infrastructuur in Nederland is verouderd en onderhoud is broodnodig. Daarom stelt het kabinet 18 miljard euro beschikbaar voor onderhoud en vernieuwing van wegen, bruggen, het spoor en de waterwerken.

Veel infrastructuur kampt op dit moment met storingen en defecten en dat leidt tot veel economische schade.

Het besluit werd vrijdagmiddag bekendgemaakt nadat de ministerraad akkoord ging met het plan, afkomstig van minister van Infrastructuur en Waterstaat, Vincent Karremans, en staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat.

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Grote projecten aangepakt

Een van de projecten waar veel extra geld in zal worden gestoken is het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Het complex is verouderd en in slechte staat. Ongeveer 2,3 miljard gaat naar dit complex, dat een gebied met ruim vier miljoen inwoners drooghoudt.

Ook de Haringvlietbrug en de HSL-spoorlijn ontvangen veel geld. Maar liefst tien viaducten moeten daar worden gerenoveerd, zodat er daarna hogesnelheidstreinen met meer dan 300 kilometer per uur overheen kunnen rijden. Ook de Nedersaksenlijn, Brainport Eindhoven en grootschalige woningprojecten in Alkmaar, Apeldoorn, Helmond, Hengelo en Enschede kunnen rekenen op flink meer financiële middelen.

Ook 'verliezers'

Niet alle infrastructuurprojecten krijgen geld van het kabinet. Zo wordt de vernieuwing van het sluiscomplex Kornwerderzand voorlopig niet aangepakt en komt er geen extra geld voor de bereikbaarheid van Ameland. Ook wordt bezuinigd op het Deltaprogramma Zoetwater, dat droogte moet tegengaan.

Daarnaast blijven projecten die eerder vanwege stikstofproblemen zijn stilgelegd, zoals de aanpak van knooppunt Hoevelaken, voorlopig op pauze staan. Daarvoor moet opnieuw geld worden gezocht zodra de stikstofproblemen zijn opgelost.

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5 miljard voor structureel onderhoud

Daarnaast wil het kabinet minder achter de feiten aanlopen als het gaat om de Nederlandse infrastructuur. Het kabinet wil de komende acht jaar 5 miljard euro vrijhouden voor onderhoud en beheer van de infrastructuur: "Hiermee keren we de trend van het alsmaar uitgesteld onderhoud, met alsmaar oplopende kosten tot gevolg."

Het extra geld komt onder meer spoorwegbeheerder ProRail ten goede. Het geld is zeer welkom, laat een topvrouw van de organisatie weten. Het geld zal worden gebruikt voor dagelijks onderhoud, maar ook voor de (reeds genoemde) vernieuwing van de HSL-lijn, het voorkomen van zelfdoding op het spoor en voor een nieuw beveiligingssysteem van het spoor.

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