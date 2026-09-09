Hardenbergerbrug vermoedelijk vannacht weer open na spoedwerkzaamheden

De Hardenbergerbrug op A28 bij Nijkerk kan naar verwachting rond middernacht weer open voor verkeer. De spoedwerkzaamheden aan de Hardenbergerbrug zijn eerder afgerond dan verwacht, dat meldt minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans woensdagavond op X. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk donderdagavond duren. Maar die werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht.

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De A28 werd eerder deze week in beide richtingen afgesloten nadat uitspoeling was ontdekt rond de pijlers van de Hardenbergerbrug. Zand en grind waren daar weggespoeld. Rijkswaterstaat kon daardoor de veiligheid van de brugconstructie niet langer garanderen.

De problemen kwamen maandag aan het licht tijdens een reguliere inspectie van de pijlers in de Arkervaart. De uitspoeling was al eerder ontdekt en reparatiewerkzaamheden stonden gepland voor november. Bij de nieuwste inspectie bleek de situatie sneller te zijn veranderd en verslechterd.

Veel verkeershinder

Door de problemen werden ook de Arkervaart, het Arkemheensepad en de Arkersluisweg onder de brug afgesloten. Verkeer op de A28 werd via Apeldoorn omgeleid over de A50 en A1.

De afsluiting zorgde voor veel hinder op de lokale wegen in en rondom Nijkerk. Weggebruikers moesten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met maximaal 30 minuten extra reistijd.