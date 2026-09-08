Veel afsluitingen door werkzaamheden: deze bruggen en wegen zijn dicht

Op verschillende plekken in Nederland zijn wegen en bruggen afgesloten vanwege werkzaamheden en veiligheidsproblemen. Onder meer op de A2 en A28 en bij verschillende bruggen moeten weggebruikers rekening houden met hinder. De belangrijkste wegafsluitingen en werkzaamheden op een rij.

Rijkswaterstaat voert op meerdere plekken werkzaamheden uit aan wegen, bruggen en andere infrastructuur. Sommige afsluitingen zijn nodig voor renovatie of onderhoud, terwijl andere uit veiligheidsoverwegingen zijn ingesteld.

Deze bruggen zijn afgesloten

De Merwedebrug is al geruime tijd afgesloten voor vrachtwagens en touringcars. Dat geldt voor verkeer in beide richtingen. De brug ligt op de A27 en verbindt Zuid-Holland met Noord-Brabant.

De stalen boogconstructie van de brug blijkt niet zo sterk als gedacht. Daardoor bestaat er potentieel gevaar voor weggebruikers, zo laat Rijkswaterstaat weten. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen zonder dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft Rijkswaterstaat besloten alleen vrachtwagens en touringcars te weren. Het is nog niet duidelijk tot wanneer deze maatregel geldt.

Ook de Papendrechtse brug, ter hoogte van Dordrecht, is afgesloten. Deze afsluiting geldt voor alle soorten verkeer. De brug krijgt een grote renovatiebeurt. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een grote operatie en duurt de afsluiting tot 21 april 2027.

Daarnaast is de Hardenbergerbrug, op de A28 bij Nijkerk, afgesloten. Rijkswaterstaat laat weten dat dit vanwege veiligheidsoverwegingen is gedaan. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. De sluiting ging maandagmiddag in en zou minimaal 48 uur duren. Het is nog onduidelijk of de afsluiting daarna kan worden opgeheven of dat er meer tijd nodig is voor herstel.

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Afsluitingen en werkzaamheden op de A2 en A28

Ook op verschillende wegen vinden werkzaamheden plaats. Zo wordt gewerkt aan de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Deil, in de richting van 's-Hertogenbosch. Daar wordt 14 kilometer asfalt vervangen. Hierdoor is een van de rijbanen van de A2 afgesloten. Het oude asfalt is versleten en het nieuwe asfalt is stiller. Ook worden kleinere aanpassingen gedaan, onder meer aan de wegverlichting. De werkzaamheden duren van maandag 7 september tot en met vrijdag 16 oktober. De extra reistijd kan tijdens de spits oplopen tot een uur.

Ook de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten. Dat heeft te maken met de sluiting van de Hardenbergerbrug, die vanwege een mankement wordt geïnspecteerd. De brug en de weg zijn voor in ieder geval 48 uur afgesloten. Het is nog onduidelijk of de weg woensdag weer volledig opengaat.

De afsluiting van de brug en de weg zie je in de video bovenaan dit artikel.

Deze wegafsluitingen komen er nog aan

Later dit jaar staan meer werkzaamheden en wegafsluitingen gepland. Rijkswaterstaat heeft aangekondigd dat de dijk (N307) tussen Lelystad en Enkhuizen in het najaar wordt afgesloten voor zwaarder vrachtverkeer.

De dijk en de bruggen zijn verouderd en aan vervanging toe.