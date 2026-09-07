A28 bij Nijkerk dagenlang dicht na inspectie van brug

De A28 bij Nijkerk is sinds maandag in beide richtingen afgesloten vanwege de Hardenbergerbrug. De brug werd uit voorzorg gesloten na een inspectie. Volgens de ANWB blijft de snelweg nog zeker 48 uur dicht, al kan Rijkswaterstaat dat voorlopig niet bevestigen.

De brug is "uit voorzorg" na een inspectie gesloten, meldde een woordvoerder van de wegbeheerder eerder. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat doet nader onderzoek naar de staat van de brug.

Automobilisten moeten omrijden

Verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A50. Rondom de afgesloten A28 worden de files even voor 17.00 uur steeds langer, meldt de ANWB. Het is onder meer druk op de N301 bij Nijkerk en op de A6 en de N305 in Flevoland. Ook op de omleidingsroute via de A1 en de A50 heeft verkeer te maken met vertragingen.