Markerwaarddijk straks dicht voor zwaar verkeer: bruggen in slechte staat

Vrachtwagens kunnen vanaf het najaar niet meer via de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Rijkswaterstaat voert een gewichtsbeperking in omdat de ruim 50 jaar oude Houtribbruggen kwetsbaar zijn. De beweegbare bruggen vertonen scheuren en het beton van de vaste bruggen is verouderd.

De maatregel moet voorkomen dat de bruggen verder beschadigd raken. Ook moet de weg daardoor veilig en beschikbaar blijven voor ander verkeer, zoals personenauto's. De Houtribdijk staat ook bekend als de Markerwaarddijk.

Over de Merwedebrug mogen sinds 18 juli ook geen vrachtwagens meer rijden. Er zijn camera's opgehangen om dit in de gaten te houden. Wie zich er niet aan houdt, krijgt een boete:

1:19 Rijkswaterstaat: forse afname vrachtverkeer op Merwedebrug

Vrachtwagens moeten omrijden

Vanaf het najaar geldt een maximaal totaalgewicht van 15 ton. Daarnaast wordt de maximale aslast 7,3 ton. Vooral vrachtwagens kunnen daardoor niet langer over de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad rijden en moeten omrijden.

Hulpdiensten en bestelbussen kunnen wel gebruik blijven maken van de dijk. Met verkeersborden langs de A6 en A7 wordt zwaar verkeer op de beperking gewezen.

Bruggen moeten worden vervangen

De Houtribbruggen zijn al meer dan 50 jaar in gebruik en zijn aan vervanging toe. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekendgemaakt wanneer de beperking precies ingaat. Rijkswaterstaat spreekt op dit moment van "het najaar".