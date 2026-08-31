Zeelandbrug zes weken dicht: verkeer half uur langer onderweg

Automobilisten die normaal over de Zeelandbrug rijden, moeten vanaf dinsdag 1 september zes weken lang omrijden. De brug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland gaat tot en met 12 oktober dicht voor gemotoriseerd verkeer vanwege groot onderhoud. De extra reistijd bedraagt naar verwachting 25 tot 30 minuten en kan tijdens de spits oplopen tot ongeveer een uur.

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Verkeer wordt omgeleid via de N57 over de Oosterscheldekering en via de A4 en A58. Dagelijks rijden zo'n 15.000 voertuigen over de Zeelandbrug. De provincie vraagt mensen daarom waar mogelijk thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te rijden.

Over de Merwedebrug mogen sinds 18 juli geen vrachtwagens meer rijden. Er zijn camera's opgehangen om dit in de gaten te houden. Wie zich er niet aan houdt, krijgt een boete:

1:19 Rijkswaterstaat: forse afname vrachtverkeer op Merwedebrug

Scheuren in stalen wegdek

Het beweegbare deel van de ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug is aan renovatie toe. Door de leeftijd, vermoeiing van het materiaal en de toename van zwaar verkeer zijn scheuren ontstaan in het stalen wegdek, meldt de provincie Zeeland.

De Zeelandbrug werd aangelegd in 1965. Met de werkzaamheden moet de basculebrug weer 25 jaar veilig gebruikt kunnen worden.

Meer bruggen in slechte staat De Zeelandbrug is niet de enige belangrijke verbinding waar maatregelen nodig zijn. Ook de Houtribbruggen in de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn in slechte staat. De beweegbare bruggen vertonen scheuren en het beton van de vaste bruggen is verouderd. Vanaf het najaar mogen voertuigen zwaarder dan 15 ton er daarom niet meer overheen. Ook op de Merwedebrug bij Gorinchem geldt sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars. De brug is verzwakt en zwaar verkeer mag er daarom niet meer overheen. Dat verbod werd aanvankelijk dagelijks door honderden bestuurders genegeerd.

Bussen rijden andere routes

Ook het openbaar vervoer krijgt met de afsluiting te maken. Bussen rijden via de Oosterscheldekering en reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. De lijnen 132, 628 en 629 vervallen tijdelijk. Er komen andere verbindingen, waaronder lijn 232 tussen Renesse en Goes en lijn 630 tussen Bruinisse en Goes via de N57. Tussen Colijnsplaat en Kortgene rijdt een gratis pendeldienst.

Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon over de Zeelandbrug blijven rijden. Ook ambulances en politie mogen de brug tijdens de werkzaamheden gebruiken. Voor landbouwverkeer is 's nachts op vaste momenten een speciale regeling via de Oosterscheldekering getroffen.