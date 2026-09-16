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Scheuren ontdekt in brug richting Maasvlakte, rijstroken dicht

Scheuren ontdekt in brug richting Maasvlakte, rijstroken dicht

Verkeer

Vandaag, 17:19

Opnieuw zijn mankementen ontdekt in een belangrijke brug waar een snelweg overheen gaat: in de westelijke Suurhoffbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren geconstateerd, meldt Rijkswaterstaat. Die zitten in een van de hoofdliggers. Omwille van de veiligheid sluit de wegbeheerder de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet over de vluchtstrook.

"We nemen deze maatregel om de belasting van de brug per direct te verminderen", legt Rijkswaterstaat uit. De brug over het Hartelkanaal, in het Rotterdamse havengebied, is onderdeel van de A15. Er ligt een oostelijke Suurhoffbrug naast. Die is nog maar vijf jaar oud en kan verkeer in beide richtingen aan, maar daarvoor zijn wel aanpassingen nodig. Rijkswaterstaat zegt daar voorbereidingen voor te gaan treffen, maar kan nog niet aangeven hoe lang het gaat duren voordat dit mogelijk is.

Over de Suurhoffbruggen rijden per etmaal gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens, becijfert de wegbeheerder. Die voorziet twintig tot dertig minuten extra reistijd voor het verkeer. Voor de scheepvaart is er geen hinder.

"Deze stap is helaas onvermijdelijk", stelt Rijkswaterstaat, dat de hinder voor het verkeer zegt te betreuren. De problemen volgen op de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds half juli geen vrachtverkeer meer overheen mag omdat de constructie van de oude brug in de A27 daarvoor te zwak is geworden. Begin deze maand moest ook de Hardenbergerbrug bij Nijkerk, onderdeel van de A28, enkele dagen dicht omdat spoedonderhoud nodig was.

Brug stamt uit 1974

De westelijke Suurhoffbrug stamt uit 1974. Hij stond al langer onder verscherpt toezicht. "De scheuren in de brug onderstrepen de noodzaak van de grootschalige wederopbouw van onze infrastructuur, waar minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram mee bezig zijn", aldus Rijkswaterstaat.

Door ANP

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