Jetten reageert op terugtrekken Van Berkel: 'Foutjes kunnen worden gemaakt'

De affaire rond Nathalie van Berkel, de tot voorkort de beoogd staatssecretaris van Financiën in het kabinet van Rob Jetten, is voor de aanstaande premier een vervelende kwestie. Hij zegt het "spijtig" te vinden dat ze zich heeft teruggetrokken, iets dat hij "graag voorkomen" had.

Van Berkel stapte weg van de functie toen bleek dat zij gelogen had over over de studies die ze gevolgd zou hebben. Deze had ze wel op haar cv gezet, maar niet gevolgd of afgerond. Een dag na het terugtrekken stapte ze ook op als Kamerlid, na drie maanden en vijf dagen in de Tweede Kamer te hebben gezeten.

'Heel groot drama'

Dat het de aanstaande D66-premier niet is gelukt om Van Berkel binnen boord te houden, zegt volgens Jetten niks over zijn leiderschap: "Het laat zien dat er in allerlei procedures ook altijd nog foutjes kunnen worden gemaakt." Jetten vindt de hele affaire voor Van Berkel zelf "een heel groot drama".

Donderdag moet er een nieuwe naam voor de functie uit de hoge hoed komen. Dat moet ook wel, gezien het nieuwe minderheidskabinet maandag op het bordes moet staan. Officieel heeft Van Berkel, nu ze ook vertrokken is uit de Tweede Kamer, nog twee jaar lang recht op wachtgeld.