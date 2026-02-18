Van Berkel vertrekt als Kamerlid, maar heeft wél recht op twee jaar wachtgeld

Drie maanden en vijf dagen. Zo lang zat Nathalie van Berkel in de Tweede Kamer. Toch heeft het D66-Kamerlid recht op twee jaar wachtgeld, meldt RTL Nieuws dinsdag. Was haar vertrek een paar dagen eerder aangekondigd, dan had zij maar een half jaar uitkering gekregen.

Kamerleden die korter dan drie maanden in de Tweede Kamer zitten, krijgen maximaal een half jaar wachtgeld. Wie langer dan drie maanden Kamerlid is geweest, heeft recht op minimaal twee jaar. Van Berkel werd op 12 november geïnstalleerd en valt daardoor nét binnen de ruimere regeling.

Johan Derksen reageerde in Vandaag Inside eerder fel op het nieuws dat Van Berkel niet eerlijk was op haar cv:

3:36 Johan Derksen over terugtrekking Van Berkel (D66) om cv: ‘Dit is gewoon ordinair fraude’

Duizenden euro's per maand

Het wachtgeld bedraagt in het eerste jaar 80 procent van het jaarsalaris van een Kamerlid, inclusief eindejaarsuitkering maar zonder vakantiegeld. In het tweede jaar is dat 70 procent.

Volgens RTL Nieuws gaat het om maximaal 8780 euro bruto per maand in het eerste jaar en 7682 euro bruto per maand in het tweede jaar. Als een oud-Kamerlid in die periode geld verdient met een nieuwe baan, wordt dat bedrag op de uitkering in mindering gebracht.

Niet eerlijk geweest op cv

Van Berkel zou volgende week worden beëdigd als staatssecretaris van Financiën. Dinsdag trok zij zich terug als kandidaat-staatssecretaris, nadat de Volkskrant had geschreven dat zij niet eerlijk was geweest op haar cv. Woensdag maakte zij bekend ook te stoppen als Kamerlid.

Door haar vertrek heeft zij recht op wachtgeld. Of zij dat ook daadwerkelijk aanvraagt, is nog niet duidelijk. D66 laat aan RTL Nieuws weten dat dit "van latere orde" is. Volgens de partij was Van Berkel woensdag met haar gezin en beslist zij later over het aanvragen van de uitkering.