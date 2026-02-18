Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Van Berkel vertrekt als Kamerlid, maar heeft wél recht op twee jaar wachtgeld

Van Berkel vertrekt als Kamerlid, maar heeft wél recht op twee jaar wachtgeld

Beleid

Vandaag, 07:53 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Drie maanden en vijf dagen. Zo lang zat Nathalie van Berkel in de Tweede Kamer. Toch heeft het D66-Kamerlid recht op twee jaar wachtgeld, meldt RTL Nieuws dinsdag. Was haar vertrek een paar dagen eerder aangekondigd, dan had zij maar een half jaar uitkering gekregen.

Kamerleden die korter dan drie maanden in de Tweede Kamer zitten, krijgen maximaal een half jaar wachtgeld. Wie langer dan drie maanden Kamerlid is geweest, heeft recht op minimaal twee jaar. Van Berkel werd op 12 november geïnstalleerd en valt daardoor nét binnen de ruimere regeling.

Johan Derksen reageerde in Vandaag Inside eerder fel op het nieuws dat Van Berkel niet eerlijk was op haar cv:

Johan Derksen over terugtrekking Van Berkel (D66) om cv: ‘Dit is gewoon ordinair fraude’
3:36

Johan Derksen over terugtrekking Van Berkel (D66) om cv: ‘Dit is gewoon ordinair fraude’

Duizenden euro's per maand

Het wachtgeld bedraagt in het eerste jaar 80 procent van het jaarsalaris van een Kamerlid, inclusief eindejaarsuitkering maar zonder vakantiegeld. In het tweede jaar is dat 70 procent.

Volgens RTL Nieuws gaat het om maximaal 8780 euro bruto per maand in het eerste jaar en 7682 euro bruto per maand in het tweede jaar. Als een oud-Kamerlid in die periode geld verdient met een nieuwe baan, wordt dat bedrag op de uitkering in mindering gebracht.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Niet eerlijk geweest op cv

Van Berkel zou volgende week worden beëdigd als staatssecretaris van Financiën. Dinsdag trok zij zich terug als kandidaat-staatssecretaris, nadat de Volkskrant had geschreven dat zij niet eerlijk was geweest op haar cv. Woensdag maakte zij bekend ook te stoppen als Kamerlid.

Door haar vertrek heeft zij recht op wachtgeld. Of zij dat ook daadwerkelijk aanvraagt, is nog niet duidelijk. D66 laat aan RTL Nieuws weten dat dit "van latere orde" is. Volgens de partij was Van Berkel woensdag met haar gezin en beslist zij later over het aanvragen van de uitkering.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

D66'er Nathalie van Berkel verlaat Tweede Kamer na onjuist invullen cv
D66'er Nathalie van Berkel verlaat Tweede Kamer na onjuist invullen cv
Meeste Nederlanders willen Van Berkel niet in kabinet na cv-rel
Meeste Nederlanders willen Van Berkel niet in kabinet na cv-rel
Kandidaat-staatssecretaris Van Berkel treedt terug na ophef om cv
Kandidaat-staatssecretaris Van Berkel treedt terug na ophef om cv

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.