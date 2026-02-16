Kandidaat-staatssecretaris Van Berkel treedt terug na ophef om cv

D66'er Nathalie van Berkel trekt zich terug als kandidaat-staatssecretaris, nadat meerdere media berichtten over onjuistheden in haar cv, meldt beoogd premier Rob Jetten.

De Volkskrant schreef maandagochtend dat informatie op haar LinkedIn-profiel over de gevolgde opleidingen niet klopte. De Telegraaf meldde later op de dag dat ze daarover ook niet eerlijk was tegenover de Algemene Bestuursdienst, de talentenpool van de Rijksoverheid.

Jetten lichtte maandagavond tegenover journalisten toe dat het voor zijn minderheidscoalitie belangrijk is dat er een goede samenwerking is in de Tweede Kamer. "We zagen vandaag ook in de reacties van een aantal oppositiepartijen dat zij daar vraagtekens bij stelden. En ja, dan kan het ook in de weg gaan staan van een effectieve rol als staatssecretaris."

'Goed overleg'

Het besluit is door Van Berkel zelf genomen, verduidelijkte Jetten. Maar de toekomstige minister-president heeft hier wel "goed overleg" over gehad met haar. Van Berkel is momenteel Kamerlid voor D66 en blijft dat ook, volgens Jetten.

Op het sociale medium X licht de D66'er toe dat het "nooit mijn intentie" is geweest om onjuiste informatie over haar cv te verstrekken. "Dat dit beeld is ontstaan, spijt mij. Juist nu er veel werk te doen is, vind ik dat daar de volle focus moet liggen."

De ploeg van Rob Jetten is nu al niet meer compleet: