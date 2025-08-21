JA21 zet in op veel strenger asielbeleid en speciale minister voor kleinere overheid

Het asielbeleid moet veel strenger worden en er moet een speciale minister komen die de overheid "kleiner en efficiënter" maakt. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van JA21. De partij van Joost Eerdmans richt zich vooral op veiligheid, strengere asielregels en meer ruimte voor ondernemers.

JA21 pleit voor intensievere grensbewaking, het afschaffen van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en het zo snel mogelijk intrekken van de spreidingswet. Ook wil de partij gezinshereniging beperken tot alleen ouders. Dat staat op gespannen voet met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), maar JA21 wil dat verdrag "moderniseren".

Opvang in regio

De partij wil dat opvang van vluchtelingen vooral in de regio gebeurt, met een "zo ruim mogelijke invulling" van het principe dat iemand binding moet hebben met het land waarnaar hij of zij wordt uitgezet. Hiervoor moeten volgens JA21 afspraken worden gemaakt met andere landen. Asielaanvragen zouden bovendien zoveel mogelijk buiten de Europese Unie moeten worden afgehandeld.

Daarnaast wil JA21 onvoorwaardelijke minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Rechters uiten daar regelmatig kritiek op, omdat het ruimte voor maatwerk beperkt. Ook moet er een 'three strikes and you're out'-principe komen: wie drie ernstige geweldsmisdrijven pleegt, kan dan levenslang krijgen.

Ingrid Coenradie deelde toen zij staatssecretaris was een persoonlijk verhaal in de Tweede Kamer, dat verhaal maakte veel reacties los:

JA21 wil daarnaast "fors investeren in de gehele strafketen" en de capaciteit van gevangenissen uitbreiden. Ingrid Coenradie, nummer drie op de kandidatenlijst, pleitte hiervoor al eerder toen ze namens de PVV staatssecretaris van Justitie was. Ze botste toen met PVV-leider Geert Wilders en stapte na de val van het kabinet over naar JA21.

