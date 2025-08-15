Diederik Boomsma stapt per direct over van NSC naar JA21

Diederik Boomsma, Tweede Kamerlid namens NSC, maakt per direct de overstap naar JA21. Voor de komende verkiezingen op 29 oktober komt hij op plek zes van de kieslijst van de partij van Joost Eerdmans. Zijn zetel in de Tweede Kamer neemt hij niet mee, die gaat terug naar NSC.

JA21 maakte vrijdag de volledige kieslijst bekend. Partijleider Joost Eerdmans voert opnieuw de lijst aan. Annabel Nanninga staat op nummer twee en de voormalige PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie op drie. Helemaal onderaan prijkt een opvallende naam: Simon Fortuyn, de jongste broer van Pim Fortuyn.

Drie speerpunten in campagne

Eerdmans zegt dat JA21 zich vooral gaat richten op migratie, veiligheid en welvaart. "Het vorige kabinet zou een grote rechtse belofte worden, maar het resultaat is nul komma nul geweest. JA21 is er om dat vertrouwen te herstellen."

