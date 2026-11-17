Kinderen die in een elektrische bakfiets naar school worden gebracht, moeten vanaf 1 september 2027 mogelijk verplicht een helm dragen. Het kabinet wil een helmplicht invoeren voor iedereen onder de achttien jaar op elektrische fietsen. Dat geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor passagiers, meldt RTL Nieuws.

De maatregel geldt voor fatbikes, gewone e-bikes en elektrische bakfietsen. Ook kinderen die achter op een elektrische fiets zitten, moeten volgens het voorstel een helm op.

Fietsersbond ziet problemen

De Fietsersbond is niet blij met het plan. Volgens de organisatie wordt het bijvoorbeeld lastiger om spontaan een vriendje of vriendinnetje mee naar school te nemen als dat kind geen helm bij zich heeft.

Ook vreest de bond dat ouders hierdoor vaker de auto pakken.

Zorgen over hersenletsel

VeiligheidNL steunt de helmplicht juist. Volgens de organisatie belandden in 2024 ongeveer zes keer zoveel jongeren tussen de 12 en 17 jaar met hersenletsel na een ongeluk met een elektrische fiets op de spoedeisende hulp als in 2020.

Een helm kan ernstig hersenletsel helpen voorkomen, maar voorkomt volgens VeiligheidNL geen ongelukken. Het kabinet heeft het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.