'Grote asielgezinnen zorgen voor woningtekort bij gemeenten'

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om statushouders en hun nareizende gezinsleden aan een huurwoning te helpen. Door het grote aantal omvangrijke asielgezinnen blijkt dat in de praktijk lastig, waardoor gemeenten steeds vaker op zoek gaan naar creatieve oplossingen, meldt De Telegraaf.

"Voor grote statushoudergezinnen komen maar zelden geschikte woningen vrij," schrijft het college van Delft. In de stad staan meerdere gezinnen van meer dan zeven personen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, waaronder één gezin van negen mensen. Een eenvoudige oplossing is er niet. Daarom heeft Delft hulp en advies gevraagd aan andere gemeenten, de provincie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Uitdaging

De problemen in Delft staan niet op zichzelf. Uit een rondgang van De Telegraaf langs de vijf grootste en acht middelgrote gemeenten blijkt dat steden door het hele land worstelen met de huisvesting van grote asielzoekersgezinnen. Van Maastricht tot Groningen en van Eindhoven tot Leeuwarden kampen gemeenten met dezelfde uitdaging. Alleen al in deze steden wachten meer dan 170 gezinnen van minimaal zes personen op een woning.