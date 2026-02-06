Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
3,50 euro per kamer: uitbuiting van schoonmakers in Ibis Hotel

3,50 euro per kamer: uitbuiting van schoonmakers in Ibis Hotel

Crime

Vandaag, 16:08

Link gekopieerd

Via allerlei schimmige tussenpersonen werden zo'n twintig asielzoekers en een groep Oekraïense arbeidskrachten uitgebuit in het Ibis Styles Hotel in Arnhem. Zonder geldige werkpapieren en tegen zeer lage vergoedingen maakten zij kamers van het hotel schoon.

De schoonmakers kregen 3,50 tot 4,50 euro per schoongemaakte kamer en vaak werden ze niet eens uitbetaald, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Degene die wel werden uitbetaald krijgen dit contant in de lobby van het hotel. Dit mag helemaal niet in Nederland.

Niet alleen kregen de schoonmakers illegaal uitbetaald, ze kregen ook illegale contracten. Volgens vakbond CNV klopt er niks van de overeenkomsten. "De contracten voldoen op geen enkele manier aan de Nederlandse wet en de schoonmaak-cao", laat CNV-onderhandelaar Jan Kempherbeek weten.

Fairwork, een non-profitorganisatie die slachtoffers van arbeidsuitbuiting ondersteunt, spreekt van een "ernstige casus". De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de misstanden.

Uitbuiting in allerlei vormen is een probleem in Nederland, door op scholen voorlichting te geven moet dat worden verminderd:

Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen
1:48

Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen
Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen
'Uitbuiting vaker voor rechter brengen'
'Uitbuiting vaker voor rechter brengen'
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.