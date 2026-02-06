3,50 euro per kamer: uitbuiting van schoonmakers in Ibis Hotel

Via allerlei schimmige tussenpersonen werden zo'n twintig asielzoekers en een groep Oekraïense arbeidskrachten uitgebuit in het Ibis Styles Hotel in Arnhem. Zonder geldige werkpapieren en tegen zeer lage vergoedingen maakten zij kamers van het hotel schoon.

De schoonmakers kregen 3,50 tot 4,50 euro per schoongemaakte kamer en vaak werden ze niet eens uitbetaald, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Degene die wel werden uitbetaald krijgen dit contant in de lobby van het hotel. Dit mag helemaal niet in Nederland.

Niet alleen kregen de schoonmakers illegaal uitbetaald, ze kregen ook illegale contracten. Volgens vakbond CNV klopt er niks van de overeenkomsten. "De contracten voldoen op geen enkele manier aan de Nederlandse wet en de schoonmaak-cao", laat CNV-onderhandelaar Jan Kempherbeek weten.

Fairwork, een non-profitorganisatie die slachtoffers van arbeidsuitbuiting ondersteunt, spreekt van een "ernstige casus". De Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de misstanden.

