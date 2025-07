Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting

Het managementteam dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak bij de Amsterdamse luxesportschool Saints & Stars is op non-actief gesteld. Dat bevestigt eigenaar Tom Moos in een video op de website van de sportschool. Aanleiding zijn zware beschuldigingen van uitbuiting van schoonmakers, die eerder deze week naar buiten kwamen via Het Parool.

Volgens de krant moesten minstens 23 schoonmakers uit onder meer de Filipijnen en Indonesië hun paspoort inleveren, te zien in de reportage hierboven. Sommigen werkten tot zeventien uur per dag en moesten met meerdere mensen in één bed slapen. Saints & Stars is een exclusieve sportschool met vestigingen in Amsterdam-Zuid en de Pijp.

Eigenaar spreekt beschuldigingen tegen

Moos zegt dat er inmiddels een eigen intern onderzoek loopt, naast het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hij betwist in de video de conclusies uit de media. Tegelijk zegt hij geschrokken te zijn van de impact: "Sinds de publicatie zijn onze medewerkers bespuugd, geboycot en zelfs met de dood bedreigd."

Wat de exacte rol was van het managementteam dat nu op non-actief is gesteld, is nog onduidelijk. Moos benadrukt dat de veiligheid van alle medewerkers voorop staat en dat er volledige medewerking is aan het onderzoek.

Hart van Nederland/ANP