'Belastingbetaler dreigt miljarden te gaan betalen voor aardbevingsschade Groningen'

Beleid

Vandaag, 07:04

De Nederlandse staat dreigt miljarden euro’s te veel uit te keren aan schadevergoedingen na aardbevingen in Groningen en Noord-Drenthe.

Daarvoor waarschuwen de exploitanten van het gasveld, Shell en ExxonMobil, samen met hun joint venture NAM. Volgens hen komt de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Ze verwijzen naar een vertrouwelijke presentatie van het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), waaruit blijkt dat het aantal schadeclaims snel oploopt.

Ministers herhalen dat er geen gas meer uit Groningen zal worden gewonnen, zoals te zien in deze video:

Niet in verhouding

"Dit aantal schademeldingen staat op geen enkele manier in verhouding tot de reëel opgetreden mijnbouwschade, als die er al is", schrijft het IMG, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van de schade, in de presentatie.

In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in handen is van De Telegraaf, waarschuwen de bedrijven dat de uiteindelijke rekening voor belastingbetalers kan oplopen tot miljarden euro’s.

In 2024 werden er 39.000 schademeldingen gedaan. Volgens de presentatie zal dat aantal de komende tijd fors toenemen.

Door Redactie Hart van Nederland

