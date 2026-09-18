Minder overlast verwacht: Duitse grenscontroles gaan veranderen

Na jarenlang ellende door de Duitse controles is er goed nieuws voor de grensgemeenten. Het sluipverkeer, de files, het omrijden en de ernstige ongelukken zijn voorlopig hopelijk verleden tijd, omdat onze oosterburen een flinke aanpassing doorvoeren. In plaats van vaste grenscontroles maken ze er nu een mobiele variant van. Blijdschap alom, toch?

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Als je het in het Gelderse Beek, gemeente Montferland, vraagt, dan is men positief maar voorzichtig. Enkele maanden geleden sprak Hart van Nederland met snackbarhouder Hein van cafetaria Heino over de aanhoudende problemen waar hij en andere ondernemers mee te maken hadden. Toen was hij nog boos, nu schijnt de zon weer wat meer. "Ik ben hier wel heel blij mee. Maar... eerst zien dan geloven", stelt de horecaman.

Ook opgetogen burgemeester

Hij hoopt dat de ellende met het sluipverkeer en afgesloten wegen nu snel voorbij is. "De winter komt eraan. Dat is hét seizoen dat mensen thuisblijven en daar eten. Dan komen ze het hier massaal halen en dan hoeven ze nu als het goed is niet meer om te rijden. Dus dat is fijn." Ook andere Beekse ondernemers die door Hart van Nederland zijn gesproken, stellen in de meeste gevallen - voorzichtig - blij te zijn.

Een glimlach is ook te vinden op het gezicht van burgemeester Anne-Marie Fellinger. In maart stuurde ze nog met Duitse en Nederlandse ambtgenoten een brandbrief naar de Duitse overheid in verband met de onveilige situaties die ontstonden in de grensstreek. Fellinger is blij met de aanpassing van het beleid: "Het allervervelendst was dat onze grenscultuur werd aangetast. Dat je niet meer vrijblijvend kan gaan en staan waar je wil."