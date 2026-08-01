Duitse man aangehouden voor veroorzaken zwaar ongeluk op A12

Naar aanleiding van een zwaar ongeluk op de A12 vrijdagmiddag, waarbij vier voertuigen betrokken waren en drie mensen gewond raakten, is een 59-jarige Duitse man uit Endorf aangehouden. Hij zit momenteel vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg.

Bij het ongeval, dat plaatsvond ter hoogte van Babberich op de A12, waren twee vrachtwagens, een bestelbusje en een personenauto betrokken. De inzittenden van de personenauto raakten gewond bij het ongeval, de inzittenden van de andere voertuigen zijn alleen nagekeken.

Grenscontroles

Het ongeluk vond plaats dichtbij de Duitse grens. Of het ongeluk eventueel iets te maken heeft met de grenscontroles aldaar, wilde de politie niet bevestigen.