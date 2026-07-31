Drie gewonden bij groot ongeluk met vier voertuigen op A12 bij Babberich

Bij een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich, vlak voor de Duitse grens, zijn zeker drie gewonden gevallen. Dat meldt de politie. Bij het ongeval zijn vier voertuigen betrokken: een personenauto, twee vrachtwagens en een bestelauto.

De drie gewonden zaten in de personenauto. Hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn, zegt de politie niet. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat de inzittenden van de andere voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de veiligheidsregio zijn in totaal zes mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

A12 afgesloten

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht en de weg is daarom de komende uren dicht in de richting van de grens, tussen knooppunt Oud-Dijk en Beek. Omrijden kan via Nijmegen.

Volgens de ANWB stond kort voor het ongeval een file van ongeveer tien minuten op de A12 richting Duitsland door de grenscontroles.

Grenscontroles onderwerp van kritiek

De Duitse grenscontroles leidden eerder al tot kritiek. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen stelde in april in een interview met Trouw dat de controles zorgen voor ongelukken en overlast en bovendien in strijd zijn met Europese regels.

Kort daarvoor botsten op dezelfde snelweg zeven auto's op elkaar. Bij dat ongeluk kwam een 66-jarige man om het leven.

Of de file door de grenscontroles een rol heeft gespeeld bij het ongeval van donderdag, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.