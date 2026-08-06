'Grote stijging aantal ongelukken sinds invoering grenscontroles'

Het is meerdere keren per week raak op de laatste kilometers voor de grens. De Telegraaf meldt op basis van cijfers van Rijkswaterstaat dat sinds de invoering van de grenscontroles 250 procent meer ongelukken gebeuren op Nederlandse snelwegen bij de Duitse grens.

De A12, A1, A7, A76 en A37, allemaal snelwegen bij de Duitse grens, laten ten opzichte van 2023 een sterke stijging van het aantal ongelukken zien. Vooral op de A1 en A12 is het aantal ongelukken flink toegenomen. Op de A1 steeg het aantal ongelukken van 8 naar 42. Op de A12 liep dat aantal zelfs op van 22 naar 82.

De stijging van het aantal ongelukken op die wegen is ingezet nadat onze oosterburen begonnen met het controleren van de instroom van verkeer. Dit is onderdeel van het migratiebeleid van Duitsland en gebeurt sinds 2024.

Files en ongelukken

De controles leiden echter tot veel files en gevaarlijke situaties. Auto's knijpen snel nog even tussen vrachtwagens door en het verkeer moet (vaak) naar één rijbaan. Rijkswaterstaat ziet dan ook dat het vooral om kop-staartbotsingen gaat, zegt ze tegen de krant.

S inds de invoering van de controles zijn vier dodelijke slachtoffers gevallen bij ongelukken op de snelwegen met de Duitse grens. Saillant detail: het aantal ongelukken op snelwegen die niet aan de Duitse grens liggen, is niet gestegen.

Duits ingrijpen blijft uit

Inmiddels wordt het probleem op nationaal niveau besproken. Er is contact gelegd met de Duitse regering, nadat zowel het ministerie van Infrastructuur als het ministerie van Asielzaken aan de bel trok. De Duitsers lijken echter niet te zwichten voor de Nederlandse zorgen.

De Duitse minister van Binnenlandse zaken gaf recentelijk nog aan onverminderd door te willen gaan met de grenscontroles. Rijkswaterstaat probeert inmiddels de schade zoveel mogelijk te beperken met mobiele tekstkarren en rijstrooksignalering.