Gevangenen tot vier weken eerder vrij door cellentekort

Gevangenen kunnen tot vier weken vervroegd vrijgelaten worden vanwege het tekort aan plekken in gevangenissen. Die optie hield staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) al open, maar is nu genoodzaakt om die mogelijkheid te benutten. Het gaat om mannelijke gevangenen die maximaal twee jaar celstraf hebben gekregen.

Afhankelijk van de ernst van het delict kan je bijvoorbeeld twee jaar gevangenisstraf krijgen voor mishandeling, aanzetten tot haat of discriminatie of oplichting.

Eerder lag de grens om vervroegd vrij te komen op een jaar celstraf. De maatregel geldt nu ook voor vrouwen, die mogen tot twee weken eerder naar huis. Er zijn een aantal plekken voor vrouwen omgezet naar mannenafdelingen, waardoor er ook voor vrouwen nu niet altijd plek is. Volgens de staatssecretaris is het al "een enkele keer" zo geweest dat vrouwen daarom op het politiebureau moesten blijven.

In juni sprak staatssecretaris Van Bruggen al over het cellentekort in gevangenissen. In bovenstaande video bespreekt ze mogelijke maatregelen om de overbezetting te verminderen.

Afgelopen zomer kwam de staatssecretaris met een 'actieplan' met oplossingen voor de structureel overbezette gevangenissen. Daar stond deze maatregel om gevangenen nog eerder naar huis te sturen ook al in. Dit geldt echter niet voor mannen die veroordeeld zijn voor zedendelicten of ernstige geweldsmisdrijven. Voorheen was er al de mogelijkheid om mensen twee weken eerder naar huis te sturen dan wanneer hun straf erop zit.

Cellen politiebureau ook vol

De staatssecretaris zegt dat mensen nog eerder naar huis sturen nu noodzakelijk is, omdat anders verdachten niet meer vastgehouden kunnen worden op een politiebureau. Ze schetst dat de politiebureaus nu al ingezet worden als "overloopcapaciteit" voor de volle gevangenissen. Veroordeelden mogen daar maximaal tien dagen blijven.

Het verruimen van de maatregel om mensen eerder naar huis te sturen is volgens de staatssecretaris "een wrange boodschap voor onze maatschappij en in het bijzonder voor slachtoffers", maar een andere mogelijkheid ziet ze niet. Hoe lang de maatregel blijft, kan een woordvoerder van de staatssecretaris niet zeggen. In de Kamerbrief schrijft Van Bruggen dat "zodra mogelijk" de maatregel weer wordt afgeschaald.