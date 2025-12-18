'Code zwart' in gevangenissen, duizenden daders wachten op cel

Voor het gevangeniswezen geldt al langere tijd "code zwart", meent de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Directeur-generaal Wim Saris stuurde donderdag een brief aan informateur Letschert met een dringende oproep aan de formerende partijen om "noodzakelijke maatregelen" te nemen.

Met "code zwart" bedoelt de DJI dat er sprake is van een groot en structureel cellentekort. "Op dit moment wachten duizenden daders op de uitvoering van hun straf en dat aantal blijft oplopen." Door het cellentekort komt daarnaast een deel van de gedetineerden eerder vrij dan de rechter heeft bepaald. In de brief aan de informateur schrijft Saris dat het vertrouwen in de rechtsstaat daardoor afbrokkelt.

Oud-staatssecretaris van Justitie Ingrid Coenradie bracht eerder dit jaar nog een bezoek aan de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. In de onderstaande video is te zien hoe zij een rondleiding krijgt en ziet waar het wringt in de Nederlandse gevangenissen:

1:53 Coenradie bezoekt PI Nieuwegein in zoektocht naar oplossing voor cellentekort

De komende jaren dreigen er 3000 cellen te verdwijnen wegens gebrek aan geld voor onderhoud, aldus de DJI. Om de bestaande gevangenissen in Nederland te blijven runnen, is volgens de DJI een investering van 350 miljoen euro nodig. Een extra 550 miljoen euro is nodig om het aantal cellen uit te breiden. Ook vindt de DJI het essentieel "dat het werk anders wordt georganiseerd".

Alternatief

De DJI draagt een lijst maatregelen aan die zij ingevoerd wil zien. Een voorbeeld is het mogelijk maken van "elektronische detentie" als hoofdstraf. Dat betekent dat gedetineerden hun straf thuis kunnen uitzitten onder strenge controle met technologische middelen, zoals een enkelband met GPS.