OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinetsplan tegen cellentekort moet ruim 1700 plekken opleveren

Kabinetsplan tegen cellentekort moet ruim 1700 plekken opleveren

Beleid

Vandaag, 13:59

Link gekopieerd

Een kabinetsplan tegen het cellentekort moet ruim 1700 plekken opleveren, meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid). Om plekken in meer beveiligde cellen vrij te maken, wil ze vaker werken met sobere regimes. Bovendien wil ze meer gaan werken met enkelbanden om gevangenen te helpen terug te keren in de samenleving.

Vrijwel alle gevangenen krijgen hierdoor in de eerste fase van hun gevangenisstraf te maken met een soberder regime, met een maximum van twaalf weken. Het dagprogramma wordt korter en daardoor moet de administratiedruk afnemen voor gevangenispersoneel. De gedachte daarachter is dat het volgens onderzoek amper zin heeft om tijdens een korte celstraf te proberen om iemand met begeleiding en opleidingen te helpen re-integreren.

Daarnaast wil de D66-bewindsvrouw gevangenen vroeger in een lichter regime plaatsen, waarin ze worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Ze krijgen begeleiding, mogen met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen ook eventueel zorg of een opleiding aangeboden.

Gevangenis Almere weer open

De gevangenis in Almere gaat opnieuw open. Maar dat levert pas op de langere termijn plekken op: namelijk 320 in 2033. Het kabinet gaat hier 60 miljoen euro per jaar aan uitgeven. De gevangenis werd in 2018 gesloten. De sluiting was destijds een gevolg van het landelijk dalende aantal gevangenen, wat leidde tot een cellenoverschot. Inmiddels is de situatie veranderd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Geen cel, maar enkelband voor lichte straffen: Tweede Kamer steunt wetsvoorstel
Geen cel, maar enkelband voor lichte straffen: Tweede Kamer steunt wetsvoorstel
Coenradie: 'Gevangenen mogen twee weken eerder vrijgelaten worden vanwege cellentekort'
Coenradie: 'Gevangenen mogen twee weken eerder vrijgelaten worden vanwege cellentekort'
Angela (34) belandde onschuldig in gevangenis in Nijmegen: 'Was een hel'
Angela (34) belandde onschuldig in gevangenis in Nijmegen: 'Was een hel'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.