Angela (34) belandde onschuldig in gevangenis in Nijmegen: 'Was een hel'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 18:45

De 34-jarige Angela uit Delft had een lastige jeugd: ze gebruikte drugs, had foute vrienden en thuis woonde ze niet veilig. Toen de situatie escaleerde, werd ze uit huis geplaatst. Ze hoopte op een traject met een behandeling, maar in plaats daarvan belandde ze in de Hunnerberg, een jeugdgevangenis in Nijmegen.

Dat kwam door een tekort aan opvangplekken in de jeugdzorg. Deze periode omschrijft zij als een ware nachtmerrie. Ze leefde tussen zwaar ontspoorde jongeren en mensen met zware psychische problematiek, vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Het was een hel."

Gerechtigheid

De tijd in de jeugdgevangenis liet diepe sporen achter bij Angela. Nu strijdt ze voor gerechtigheid voor de duizenden kinderen die tussen 2000 en 2008 zonder straf in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst. "Ik eis een excuus voor ons allemaal. We mogen niet vergeten worden."

"Het is heel erg belangrijk dat we recht doen aan wat deze jongeren hebben meegemaakt. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Daarom duurt het al een tijdje", vertelt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) tegen Hart van Nederland. "We gaan zorgen dat die erkenning er op korte termijn komt en dat deze jongeren weer een toekomst krijgen."

Ruim 20 jaar terug oordeelde de Nationale Ombudsman al dat jongeren onterecht naar gevangenissen worden gestuurd, maar de plaatsingen gingen nog jaren door. In totaal gaat het om 7.000 gevallen.

Door Redactie Hart van Nederland

