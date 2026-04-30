Voor het eerst in jaren minder jongeren in jeugdzorg

Vorig jaar kregen 477.000 jongeren jeugdzorg, een daling van 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is, afgezien van het coronajaar 2020, voor het eerst sinds 2015 dat het aantal jongeren in de jeugdzorg afneemt.

De daling is vooral zichtbaar bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Het aantal jongeren dat in aanraking kwam met jeugdreclassering nam juist toe. In totaal kreeg in 2025 ongeveer 10,8 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdzorg.

Aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt in Nederland, per jaar. Bron CBS.

Jaartal Aantal jongeren in jeugdzorg 2015 380.100 jongeren 2016 404.100 jongeren 2017 419.600 jongeren 2018 430.200 jongeren 2019 443.600 jongeren 2020 435.800 jongeren 2021 469.700 jongeren 2022 476.600 jongeren 2023 489.900 jongeren 2024 491.000 jongeren 2025 477.500 jongeren

Verschillen per type zorg

Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm en richt zich op ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische of opvoedproblemen. Jeugdbescherming wordt ingezet als de veiligheid van een kind in gevaar is, terwijl jeugdreclassering bedoeld is voor jongeren die met politie of leerplicht in aanraking zijn gekomen.

Kinderen in jeugdzorg worden gemiddeld zes keer doorgeplaatst, Noah (20) ziet zijn toekomst somber in, zoals te zien in de video boven dit artikel.

In 2025 kregen bijna 33.000 jongeren jeugdbescherming, een daling van 3,3 procent. Het aantal jongeren in de jeugdreclassering steeg juist naar bijna 9.000, een toename van 4,5 procent.

Meer regie bij gemeenten

Huisartsen verwezen bijna 97.000 jongeren door naar jeugdhulp, goed voor 33,5 procent van alle trajecten. Dat aandeel is lager dan in 2021. Tegelijkertijd verwijzen gemeenten juist vaker door, waardoor zij meer regie krijgen over de jeugdzorg. Dit leidt ook tot grotere verschillen tussen gemeenten.

Minister Mirjam Sterk (Volksgezondheid) noemt de daling een 'bemoedigend signaal', maar plaatst ook kanttekeningen. "We moeten goed kijken hoe deze cijfers zich verhouden tot de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van de zorg." Volgens haar wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor gezinnen, zodat specialistische hulp alleen wordt ingezet als dat echt nodig is.