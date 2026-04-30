Voor het eerst in jaren minder jongeren in jeugdzorg

Zorg
Vandaag, 07:15
Vorig jaar kregen 477.000 jongeren jeugdzorg, een daling van 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is, afgezien van het coronajaar 2020, voor het eerst sinds 2015 dat het aantal jongeren in de jeugdzorg afneemt.
De daling is vooral zichtbaar bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Het aantal jongeren dat in aanraking kwam met jeugdreclassering nam juist toe. In totaal kreeg in 2025 ongeveer 10,8 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdzorg.
Aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt in Nederland, per jaar. Bron CBS.
Jaartal
Aantal jongeren in jeugdzorg
2015
380.100 jongeren
2016
404.100 jongeren
2017
419.600 jongeren
2018
430.200 jongeren
2019
443.600 jongeren
2020
435.800 jongeren
2021
469.700 jongeren
2022
476.600 jongeren
2023
489.900 jongeren
2024
491.000 jongeren
2025
477.500 jongeren
Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm en richt zich op ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische of opvoedproblemen. Jeugdbescherming wordt ingezet als de veiligheid van een kind in gevaar is, terwijl jeugdreclassering bedoeld is voor jongeren die met politie of leerplicht in aanraking zijn gekomen.
Kinderen in jeugdzorg worden gemiddeld zes keer doorgeplaatst, Noah (20) ziet zijn toekomst somber in, zoals te zien in de video boven dit artikel.
In 2025 kregen bijna 33.000 jongeren jeugdbescherming, een daling van 3,3 procent. Het aantal jongeren in de jeugdreclassering steeg juist naar bijna 9.000, een toename van 4,5 procent.
Huisartsen verwezen bijna 97.000 jongeren door naar jeugdhulp, goed voor 33,5 procent van alle trajecten. Dat aandeel is lager dan in 2021. Tegelijkertijd verwijzen gemeenten juist vaker door, waardoor zij meer regie krijgen over de jeugdzorg. Dit leidt ook tot grotere verschillen tussen gemeenten.
Minister Mirjam Sterk (Volksgezondheid) noemt de daling een 'bemoedigend signaal', maar plaatst ook kanttekeningen. "We moeten goed kijken hoe deze cijfers zich verhouden tot de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van de zorg." Volgens haar wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor gezinnen, zodat specialistische hulp alleen wordt ingezet als dat echt nodig is.