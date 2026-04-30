Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voor het eerst in jaren minder jongeren in jeugdzorg

Zorg

Vandaag, 07:15

Link gekopieerd

Vorig jaar kregen 477.000 jongeren jeugdzorg, een daling van 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is, afgezien van het coronajaar 2020, voor het eerst sinds 2015 dat het aantal jongeren in de jeugdzorg afneemt.

De daling is vooral zichtbaar bij jeugdhulp en jeugdbescherming. Het aantal jongeren dat in aanraking kwam met jeugdreclassering nam juist toe. In totaal kreeg in 2025 ongeveer 10,8 procent van alle jongeren tot 23 jaar jeugdzorg.

Aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt in Nederland, per jaar. Bron CBS.

Jaartal

Aantal jongeren in jeugdzorg

2015

380.100 jongeren

2016

404.100 jongeren

2017

419.600 jongeren

2018

430.200 jongeren

2019

443.600 jongeren

2020

435.800 jongeren

2021

469.700 jongeren

2022

476.600 jongeren

2023

489.900 jongeren

2024

491.000 jongeren

2025

477.500 jongeren

Verschillen per type zorg

Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm en richt zich op ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische of opvoedproblemen. Jeugdbescherming wordt ingezet als de veiligheid van een kind in gevaar is, terwijl jeugdreclassering bedoeld is voor jongeren die met politie of leerplicht in aanraking zijn gekomen.

Kinderen in jeugdzorg worden gemiddeld zes keer doorgeplaatst, Noah (20) ziet zijn toekomst somber in, zoals te zien in de video boven dit artikel.

In 2025 kregen bijna 33.000 jongeren jeugdbescherming, een daling van 3,3 procent. Het aantal jongeren in de jeugdreclassering steeg juist naar bijna 9.000, een toename van 4,5 procent.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Meer regie bij gemeenten

Huisartsen verwezen bijna 97.000 jongeren door naar jeugdhulp, goed voor 33,5 procent van alle trajecten. Dat aandeel is lager dan in 2021. Tegelijkertijd verwijzen gemeenten juist vaker door, waardoor zij meer regie krijgen over de jeugdzorg. Dit leidt ook tot grotere verschillen tussen gemeenten.

Minister Mirjam Sterk (Volksgezondheid) noemt de daling een 'bemoedigend signaal', maar plaatst ook kanttekeningen. "We moeten goed kijken hoe deze cijfers zich verhouden tot de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van de zorg." Volgens haar wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor gezinnen, zodat specialistische hulp alleen wordt ingezet als dat echt nodig is.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.