Bizar: kinderen uren achtergelaten in auto terwijl ouders uitgaan

Handhavers in Rotterdam moesten zaterdagnacht twee keer met hun ogen knipperen toen ze werden opgeroepen naar een parkeergarage onder een casino. In een geparkeerde auto troffen ze twee kinderen van 13 en 15 jaar oud aan, die daar al uren achterin zaten, terwijl hun ouders een gezellige avond hadden. "De vorige keer was het ook geen probleem."

In een video die door de handhavers op Instagram is geplaatst, is te zien hoe de ouders van de kinderen worden aangesproken. "We krijgen meldingen van uw wagen. Dat er mensen achterin de auto zitten sinds 21.30 uur vanavond. Het is nu 01.45 uur. Een man is net langsgekomen die heeft hier om 21.30 uur geparkeerd en die zag uw auto staan met mensen erin", zegt een van de handhavers.

De vrouw ontkent dat ze al sinds 21.30 uur geparkeerd staan. Ze zegt dat zij is wezen eten en winkelen, en dat haar man onder meer naar de bioscoop is geweest. Ze lijkt niet te begrijpen waarom de handhavers het zo ernstig vinden dat ze hun twee kinderen in de auto hebben achtergelaten. De vorige keer was het volgens haar immers ook geen probleem.

Waarschuwing

"Als de kinderen niet hadden gebeld, hoe laat waren jullie dan teruggekomen?", vraagt een agent aan de ouders. Daarop kunnen de ouders geen duidelijk antwoord geven.

Uiteindelijk krijgen zij een serieuze waarschuwing. "Als wij dit nog een keer zien, dat de kinderen hier in de auto zitten, dan gaan ze mee naar het politiebureau en draag ik ze over aan jeugdzorg. Dan mag je bij de rechter gaan uitleggen waarom je je kinderen in een grote stad alleen in een auto laat", aldus de agent.