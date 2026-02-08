Bloederig tafereel: taxichauffeur mishandeld door beschonken klant

Een dronken man (20) uit Apeldoorn had in de nacht van zaterdag op zondag losse handjes. Eerst kreeg hij nadat hij moest overgeven ruzie met een taxichauffeur. Vervolgens uitte hij dreigementen tegenover ziekenhuispersoneel, zo meldt de Stentor.

Het begon zaterdag omstreeks 03.30 uur aan de Koning Stadhouderlaan toen een meisje en een jongen instapten. "Na vijf minuten rijden, deed hij de achterdeur open. Dit deed hij terwijl ik nog aan het rijden was. Ik vroeg: 'Wat doe jij?' Hij zei toen: 'Ik moet overgeven.' Ik heb toen aangegeven dat ik wel zou stoppen, zodat hij buiten kan overgeven", vertelt de taxichauffeur aan Hart van Nederland. Hij wil graag anoniem blijven.

Maar vervolgens gaat het helemaal mis: "Hij sloeg achterop mijn hoofd en schouders. Ik was in paniek, want ik was nog aan het rijden. Ik ben toen gestopt. Ik ben naar buiten gerend. Hij kwam achter mij aan rennen. Hij kon mij niet pakken. Wel heeft hij nog een spiegel kapot geslagen."

'Vuist onder het bloed'

"Gelukkig kwam er toen een andere taxichauffeur die het zag gebeuren. Die stopte en heeft hem gepakt en vastgehouden. Toen is er gelijk 112 gebeld. De politie kwam vrij snel en heeft de jongen aangehouden. Zijn vuist zat helemaal onder het bloed", vertelt de taxichauffeur.

Het is niet de eerste keer dat hij zoiets meemaakt. "Ik heb dit al drie keer eerder gehad in de vijftien jaar tijd dat ik taxichauffeur ben", vertelt hij. "Ik heb al aangifte gedaan. Maandag ga ik naar de huisarts."