Café in Apeldoorn ontruimd na ademhalingsklachten bezoekers

Crime

Vandaag, 11:11

Een café in het centrum van Apeldoorn is afgelopen nacht ontruimd geweest. Mensen kregen namelijk problemen met hun ademhaling. Volgens omstanders moesten ze hoesten en kregen ze tranende ogen. Het vermoeden was dat er iets gegooid of gespoten is. Dit meldde een correspondent ter plaatse.

Het incident vond rond 02.00 uur plaats. Meerdere politiewagens, een ambulance en de brandweer kwamen langs en zeker tien mensen werden nagekeken en behandeld, omdat ze lastig konden ademen. De brandweer heeft metingen verricht in het pand, maar daar kwam niks opmerkelijks uit. Dit laat de hulpdienst weten aan Hart van Nederland.

Vervolgens heeft de brandweer alles geventileerd en opnieuw metingen gedaan. Daarna mocht iedereen weer terug het pand in. Omstanders vermoedden afgelopen nacht dat traangas de oorzaak van de klachten was, maar of dit werkelijk zo is, is onbekend.

