Mishandelde orgeldraaier Robin (33) keert terug op markt in Apeldoorn

Orgeldraaier Robin Hendriks (33) uit Apeldoorn stond zaterdag weer op de markt in de binnenstad. Afgelopen weekend werd hij daar mishandeld door een onbekende man, die ook zijn Frans Hals-draaiorgel beschadigde.

Het orgel is nog niet hersteld, maar dankzij een goedlopende crowdfundingactie kan de schade binnenkort worden gerepareerd. Bij de vernieling van het orgel verloor een van de poppen een arm, werd een koperen klokje vernield en werden delen van het orgel met een ijzeren staaf kapotgeslagen .

Het was onzeker of Robin zo snel weer op de markt zou durven staan. Uiteindelijk besloot hij het toch te doen, met steun van vrienden. Zij blijven tijdens het spelen in de buurt en houden een oogje in het zeil, zodat Robin zich kan richten op zijn muziek. In bovenstaande video vertelt Robin hoe het nu met hem gaat.