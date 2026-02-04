Hartverwarmende actie na mishandeling orgeldraaier Robin: al ruim 8000 euro opgehaald

Voor de geliefde orgeldraaier Robin Hendriks, die zaterdagmiddag meerdere keren werd aangevallen en mishandeld door een agressieve man in het centrum van Apeldoorn, is een inzamelingsactie gestart. Bij de mishandeling liep hij verwondingen op aan zijn hoofd, die later in het ziekenhuis moesten worden gehecht. Ook zijn orgel liep flinke schade op. Veel mensen leven mee met de jonge orgeldraaier. Om hem een hart onder de riem te steken en de schade aan het orgel te herstellen, is inmiddels al ruim 8000 euro opgehaald. En het geld blijft binnenstromen.

De 33-jarige Robin is een bekend gezicht voor velen in onder meer Zwolle, Hilversum, Amsterdam, Tiel, Nieuwkoop en Apeldoorn. Met zijn collectie van negen orgels zijn de klanken daar regelmatig te horen, voor veel mensen een gezellig en geliefd tafereel.

Robin vertelde eerder bij Hart van Nederland wat hem is overkomen:

3:03 Orgeldraaier Robin mishandeld in Apeldoorn, draaiorgel vernield

Dat juist hij dit heeft moeten meemaken, laat veel mensen niet ongeroerd. Zo ook de oprichter van de GoFundMe-actie, Daphny Siemens. "Ik hoorde net dat Robin Hendriks, onze draaiorgelman, zaterdagmiddag zwaar mishandeld is in het centrum van Apeldoorn en dat er schade is aan zijn draaiorgel. Ik vind dit verschrikkelijk, zo’n aardige man!", schrijft Siemens bij de actie. "Ik wil dan ook geld inzamelen om Robin te laten weten dat wij achter hem staan. Wie doet er mee?"

De oproep verspreidde zich razendsnel: in één dag tijd is er al ruim 8000 euro opgehaald voor Robin. Het doel van de inzamelingsactie is 11.000 euro.

Ernstig mishandeld

Het ging afgelopen zaterdag rond 16.00 uur flink mis in de Gelderse plaats. Terwijl Robin op het punt staat om geld uit zijn centenbakje te halen, komt er plots een man op een fiets met een rotvaart op hem af gereden. Hij schiet rakelings langs Robin heen. Even verderop stapt de man af, draait zich om en begint Robin te intimideren. "Hij dacht blijkbaar dat ik iets gedaan had, maar dat is niet zo. Ik heb hem niet geraakt", vertelt Robin tegen Hart van Nederland.

Daarna volgen meerdere pogingen tot mishandeling. "Hij probeerde mij direct te slaan, dat heeft hij zelfs een aantal keren geprobeerd. Hij bleef maar terugkomen." Uiteindelijk moet Robin een paar flinke klappen incasseren. Maar daar blijft het niet bij. De man keert opnieuw terug, dit keer gewapend met een ijzeren staaf. Daarmee slaat hij in op het Frans Hals-orgel. Hij hakt een arm af van een van de draaiorgelpoppen en vernielt een koperen klokje.

Dat was de druppel, vertelt Robin. "Wie aan mijn orgel komt, komt aan mij." Hij zet de achtervolging in, waarbij hij opnieuw klappen krijgt van de zeer agressieve man. Uiteindelijk weten omstanders de dader tegen de grond te werken.

Groot verdriet om vernielde orgel

Robin liep bij de mishandeling op twee plekken een kaakbreuk op. Ook zitten er diepe sneeën in zijn hoofd die moesten worden gehecht, en zijn er tanden scheef geslagen. Door de verwondingen moet Robin voorlopig noodgedwongen leven op sondevoeding.

Maar vooral het verdriet om zijn orgel zit diep, vertelt hij. "Ik heb meer last van de vernielingen aan mijn orgel dan van de fysieke pijn die ik nu ook heb."

Het gehavende draaiorgel staat inmiddels veilig opgeslagen in een loods. De schade moet nog worden vastgesteld, maar duidelijk is dat er meerdere reparaties nodig zullen zijn.