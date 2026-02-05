Volg Hart van Nederland
Streefbedrag mishandelde orgeldraaier Robin verhoogd, al 11.000 euro binnen

Streefbedrag mishandelde orgeldraaier Robin verhoogd, al 11.000 euro binnen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 12:14

Het streefbedrag voor de inzamelingsactie voor orgeldraaier Robin Hendriks is verhoogd. Het eerdere streefbedrag van 11.000 euro is donderdagochtend gehaald. De initiatiefnemer hoopt nu minstens 16.000 euro op te halen.

Het geld is bedoeld voor de reparatie van het zwaar vernielde Frans Hals-orgel, dat vorige week in Apeldoorn werd toegetakeld nadat de 33-jarige muzikant was mishandeld.

Steun

Na het incident, waarbij Robin gewond raakte, kwamen er steunbetuigingen uit het hele land. Veel mensen schrokken van het geweld tegen de orgeldraaier en zijn draaiorgel. Binnen korte tijd werd een inzamelingsactie opgezet om hem te helpen, omdat de schade groot is en het orgel een belangrijk onderdeel van zijn leven vormt.

Het geld wordt gebruikt om het orgel te herstellen, waaronder de beschadigde poppen en andere onderdelen die met een ijzeren staaf zijn kapotgeslagen.

Het Frans Hals-orgel staat nog altijd in een loods. "Ik kan de Frans Hals niet zien, daar ben ik niet aan toe. Dan sta ik daar te huilen", zei hij eerder tegen Hart van Nederland. Wanneer de reparatie precies kan beginnen, is nog niet duidelijk.

