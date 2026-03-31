Aantal meldingen over geweld in zorg neemt flink toe

Het aantal meldingen van calamiteiten, disfunctioneren en geweld in de zorg is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit het jaarbeeld over 2025 dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dinsdag heeft gepubliceerd. In totaal gaat het om 6290 meldingen in 2025, tegenover 5620 meldingen een jaar eerder.

De meeste meldingen kwamen uit de jeugdzorg. Daarvan gingen 160 meldingen over een calamiteit. In het jaarbeeld worden geen voorbeelden uit 2025 genoemd. De inspectie ziet in de jeugdzorg een toename van alle typen meldingen. Als mogelijke oorzaak noemt de IGJ de media-aandacht voor geweld in de jeugdhulp, fraude, seksueel grensoverschrijdend gedrag en suïcides.

Jongeren op een speciale afdeling van de gesloten jeugdzorg leven in extreem isolement. Dat staat in een rapport van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass, dat hij twee jaar geleden publiceerde.

Veel meldingen betekenen "niet automatisch" dat het niet goed gaat in een sector. "De omvang van de zorgaanbieder of de zwaarte van de cliëntenpopulatie is van invloed op het aantal meldingen", schrijft de inspectie.