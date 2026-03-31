Grootste stijging van meldingen eerwraak in jaren

De politie maakt zich grote zorgen over eerwraak in Nederland. Het aantal meldingen is vorig jaar, ten opzichte van 2024, flink toegenomen. Het gaat daarbij om de grootste stijging in jaren, meldt De Telegraaf dinsdag. De Telegraaf dinsdag. Het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC-EGG), dat de cijfers dinsdag bekend heeft gemaakt, noemt de situatie "zorgwekkend".

Bij het centrum, onderdeel van de politie, kwamen vorig jaar 757 meldingen binnen en dat is bijna 13 procent meer dan in 2024. Eerwraak komt het meest voor bij Syriërs, iets meer dan een derde van alle gevallen. Daarna volgen Turken en Marokkanen. Uit gegevens van de Sociaal-Economische Raad blijkt dat het aantal nareizende familieleden uit Syrië sterk is gestegen: 39 procent meer dan in 2024.

'Grote groep uit Syrië'

Wilfred Janmaat, hoofd van het LEC-EGG, zegt dat "veel zaken komen van mensen die nog maar kort in Nederland zijn". "We hebben nu inderdaad een grote groep die uit Syrië komt, maar als er veel vluchtelingen uit Jemen naar ons land zouden komen, dan zou bij deze groep het aantal gevallen van eerwraak mogelijk hoger zijn geweest", aldus Janmaat.

De nieuwkomers in Nederland zorgen bij de politie voor grote uitdagingen. Daarnaast heeft de stijging gevolgen voor de werkdruk en doorlooptijden. Janmaat vermoedt dat het aantal eergerelateerde zaken onder de nieuwkomers zal dalen als deze mensen langer in Nederland zijn.

Een schrijnend voorbeeld is de zaak rond de 18-jarige Ryan Al Najjar Zij werd in mei 2024 door haar vader en twee broers om het leven gebracht in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad. Volgens de rechtbank handelden zij uit eerwraak, omdat Ryan zich volgens hen te westers zou gedragen. De vader kreeg een celstraf van dertig jaar en wordt internationaal gezocht, zijn zoons kregen twintig jaar cel.