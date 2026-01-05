Straffen tot 30 jaar cel voor eermoord op Ryan (18)

De rechtbank in Lelystad heeft maandag de vader en twee broers van de 18-jarige Ryan Al Najjar uit Joure veroordeeld tot gevangenisstraffen tot dertig jaar. De rechtbank acht bewezen dat het drietal het meisje in mei 2024 heeft vermoord door haar te wurgen en te verdrinken in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad.

De beide broers (23 en 25) kregen twintig jaar cel, conform de eis van het Openbaar Ministerie. De vader (53) heeft een leidende rol gespeeld en kreeg de hoogste straf; in zijn geval legde de rechtbank vijf jaar meer op dan geëist. Hij is na de moord gevlucht naar zijn vaderland Syrië en wordt internationaal gezocht. De rechtbank noemde het door hem gepleegde dodelijke geweld tegen zijn dochter "onbegrijpelijk en onverteerbaar".

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Volgens de rechtbank is Ryan gedood omdat zij de eer van de familie zou hebben geschonden door zich te westers te gedragen. Dit motief werkt strafverhogend. De moord valt ook te scharen onder de term femicide, aldus de rechtbank, en is "het tragische dieptepunt van een familiegeschiedenis waarin onderdrukking van vrouwen een rode draad vormt".

Vastgebonden met tape

De broers Mohamed en Muhanad hebben Ryan op 27 mei 2024 opgehaald van een adres in Rotterdam, nadat zij een paar dagen eerder de woning in Joure was ontvlucht. Vervolgens zijn zij met haar naar de Knardijk bij Lelystad gereden, in het holst van de nacht. Daar volgde een ontmoeting met vader. Een dag later is het lichaam van de jonge vrouw in het ondiepe water gevonden. Zij was vastgebonden met tape, waarmee ook haar mond was afgeplakt. Ryan was nog maar net 18 jaar geworden.

Vader Khaled heeft na zijn vlucht naar het buitenland in e-mails gezegd dat alleen hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn dochter.