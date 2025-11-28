Zussen vermoorde Ryan (18) leven in angst voor voortvluchtige vader

De zussen van de vermoorde Ryan al Najjar zijn nog altijd doodsbang voor hun vader. Een van de zussen van de 18-jarige vrouw uit het Friese Joure die in de nacht van 27 op 28 mei 2024 werd gedood in de buurt van Lelystad, laat weten dat Khaled Al N. (53) "altijd voor spanning en angst zorgde" en dat zijn woede "altijd op de zussen was gericht." "Mijn vader is nooit een vader geweest zoals andere vaders."

Twee van de broers van Ryan en haar voortvluchtige vader worden verdacht van de moord. "Wij vragen de Nederlandse overheid om hem te arresteren", aldus de zus in haar spreekrechtverklaring vrijdag, tijdens de tweede dag van het proces bij de rechtbank in Lelystad. "We leven nog steeds in angst en spanning omdat hij vrij rondloopt." De vader is na de moord verdwenen en verblijft vermoedelijk in zijn vaderland Syrië.

Khaled Al N., de vader van de in mei 2024 vermoorde Ryan (18), zegt dat hij zijn dochter heeft gedood toen hij tijdens een gesprek zijn zelfbeheersing verloor:

1:38 Vader appte schokkende instructies aan broers Ryan: 'Laat de vissen haar opeten'

Een andere zus zei dat zij niet zonder haar twee gearresteerde broers (23 en 25 jaar oud) kan. "Zij waren onze veilige haven." De broers zelf, Mohamed en Muhanad, onderschreven de uitlatingen van beide zussen over hun vader. "Hun pijn is ook onze pijn", aldus Muhanad.

Volgens beiden was hun vader gewelddadig in de opvoeding. "Het heeft me gemaakt tot wie ik ben", aldus Mohamed. Hij is er naar eigen zeggen "hard" door geworden. Vrijdagmiddag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.