Eerwraakzaak: 'Ryan (18) uit Joure vastgebonden en verdronken'

Ryan Al Najjar (18) is vorig jaar levend in het water terechtgekomen en verdronken. Ze was vastgebonden met 18 meter tape, met daarop DNA van haar vader. Dit maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend op een derde inleidende zitting in de zaak tegen de broers Mohamed Al N. (23) en Muhanad Al N. (25), die met hun vader worden verdacht van moord. Justitie gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak.

Het lichaam van de uit Joure afkomstige jonge vrouw werd op 28 mei 2024 in het water gevonden aan de Knardijk in Lelystad door een medewerker van Staatsbosbeheer. Onder de nagels van drie vingers zat celmateriaal van haar vader, zei de officier van justitie in de rechtbank in Lelystad. "Dat duidt erop dat ze zich heeft verzet."

Volgens de aanklager blijkt uit onderzoeksresultaten dat de schoenen van het slachtoffer moeten zijn uitgetrokken voordat ze werd vastgebonden omdat haar enkels strak tegen elkaar aan waren getapet. Haar polsen waren vastgebonden achterop haar rug. Ook haar mond was dichtgeplakt. Volgens het OM is het tapen door haar vader uitgevoerd, de 52-jarige Khaled Al N. Zijn DNA is op diverse plekken op de tape gevonden, ook op de plakzijde. Hij verblijft vermoedelijk in Syrië.

ANP