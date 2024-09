Broers verdacht van moord op zus Ryan ontkennen betrokkenheid en geven vader schuld

De broers Muhanad (24) en Mohammed (22) Al N. hebben vrijdag ontkend dat ze hun zusje Ryan hebben gedood. "Ik zou dat nooit doen", verklaarden de broers vrijdag voor de rechtbank in Lelystad. Zij noemden Ryan hun "lievelingszusje". Beiden wijzen hun vader aan als dader.

De twee broers staan vrijdag voor de rechter omdat ze verdacht worden van de moord op hun 18-jarige zusje Ryan. Ryans nek, hals en mond was dichtgeplakt met tape en ook haar polsen en enkels waren vastgebonden.

Ook zouden ze ander geweld op haar lichaam hebben uitgeoefend. Ze hebben haar daarna in een moeraspoel gegooid of gelegd. Mogelijk gaat het om eerwraak.

Moord door vader

De twee verschenen voor de rechtbank voor een eerste inleidende zitting in hun strafzaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt de broers ervan dat zij de 18-jarige Ryan in de nacht van 27 op 28 mei samen met hun vader Khaled Al N. hebben gedood, met vooropgezet plan.

De v ader is direct na de moord via Turkije naar Syrië gereisd, aldus het OM. Hij staat internationaal gesignaleerd. Hij heeft per e-mail bekend en benadrukt dat alleen hij verantwoordelijk is voor de gewelddadige dood van zijn dochter. De broers treft geen enkele blaam, beweert hij. Het OM overweegt Khaled bij verstek (dus buiten zijn aanwezigheid) te laten berechten.

"Achtergelaten als een voorwerp" Officier van justitie

Het lichaam van de uit Joure afkomstige jonge vrouw werd op 28 mei in het water gevonden aan de Knardijk in Lelystad door een medewerker van Staatsbosbeheer. "Een verschrikkelijke vondst", zei de officier van justitie. Ryan Al Najjar was kort daarvoor 18 jaar geworden. "Achtergelaten als een voorwerp", aldus de officier.

Kort voor haar dood zouden de broers haar uit Rotterdam hebben opgehaald. Zij zouden het meisje slechts naar huis hebben willen brengen. Forensisch bewijs dat de broers hun zusje hebben vermoord, is er vooralsnog niet, maar voor het overige "wijst alles erop dat ze een grote rol hebben gehad bij de moord", stelt het OM.

Eerwraak

Justitie gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak. Zij zou zich te westers hebben gedragen. "Een slang als kind is eervoller dan haar", scheef vader Khaled in een WhatsAppbericht.

Ryan werd jaren daarvoor vanwege haar eigen veiligheid al uit huis geplaatst vanwege de dreigende situatie thuis. Ryan werd geslagen en gedwongen een hijab te dragen, schreef De Telegraaf eerder. De ouders gaven de mishandeling toe omdat 'dit passend is bij de opvoeding en cultuur', blijkt uit een eerder rechtbankvonnis.

'Laat de vissen haar opeten'

Het dossier bevat een reeks ijzingwekkende berichten van vader Khaled aan de broers. Hij zou op afstand opdrachten hebben gegeven. "Laat de vissen haar opeten", schreef hij, "dat er geen sporen van haar te vinden zijn." Volgens het OM heeft vader zich rond middernacht bij zijn zoons gevoegd en is Ryan vervolgens van het leven beroofd.

Een eenduidige doodsoorzaak staat nog niet vast: Ryan is mogelijk verdronken, maar er is ook "drukkend geweld" op haar keel uitgeoefend.

De broers zijn op 3 juni aangehouden. Zij hebben tot dusver ontkend, maar hebben verder niet willen verklaren. Zij kondigden aan dat binnenkort wel te zullen doen.

ANP/Hart van Nederland