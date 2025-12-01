Volg Hart van Nederland
Advocaten broers vermoorde Ryan vragen vrijspraak

Crime

Vandaag, 17:59

De advocaten van Mohamed en Muhanad Al N., broers van de vorig jaar mei vermoorde Ryan Al Najjar (18), hebben maandag de rechtbank in Lelystad om vrijspraak gevraagd. Er is volgens de raadslieden geen sluitend bewijs voor de stelling dat het tweetal, 23 en 25 jaar oud, betrokken is geweest bij het om het leven brengen van de jonge vrouw. Alleen vader Khaled Al N. is, zoals hij zelf ook zegt, schuldig aan het misdrijf.

Het lichaam van Ryan werd op 28 mei vorig jaar gevonden in het water in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad. Haar polsen en benen waren vastgebonden met tape; haar hoofd was daarmee omwikkeld. Ze is vermoedelijk door verdrinking gestorven. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie 25 jaar cel tegen Khaled en twintig jaar tegen de twee broers.

Khaled Al N., de vader van de vermoorde Ryan, zegt dat hij zijn dochter heeft gedood toen hij tijdens een gesprek zijn zelfbeheersing verloor:

In een beknopt pleidooi herhaalde de advocaat van vader Khaled diens bekennende verklaring, afgelegd op afstand. Alleen hij is verantwoordelijk voor de dood van Ryan, anderen treft geen enkele blaam, beweert Khaled.

Door ANP

