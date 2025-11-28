Celstraffen tot 25 jaar geëist tegen vader en broers voor eermoord op 18-jarige Ryan

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Lelystad celstraffen tot 25 jaar geëist tegen de drie verdachten van de moord op de 18-jarige Ryan Al Najjar. Het gaat om haar 53-jarige vader en twee broers van 23 en 25 jaar.

Volgens het OM heeft vader Khaled Al N. een hoofdrol vervuld in het moordcomplot. Voor hem gold de hoogste strafeis. De beide broers hoorden twintig jaar eisen.

Khaled Al N., de vader van de in mei 2024 vermoorde Ryan (18), zegt dat hij zijn dochter heeft gedood toen hij tijdens een gesprek zijn zelfbeheersing verloor:

1:38 Vader appte schokkende instructies aan broers Ryan: 'Laat de vissen haar opeten'

Het lichaam van Ryan werd op 28 mei vorig jaar gevonden in water in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad. Haar polsen en benen waren vastgebonden met tape. Haar hoofd was ermee omwikkeld. De jonge vrouw is door verdrinking om het leven gekomen. Ryan zou de eer van de familie hebben geschonden door zich te westers te gedragen. Dat heeft zij met de dood moeten bekopen, aldus het OM.