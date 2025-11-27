Vader appte schokkende instructies aan broers Ryan: 'Laat de vissen haar opeten'

Khaled Al N., de vader van de in mei 2024 vermoorde Ryan (18), zegt dat hij zijn dochter heeft gedood toen hij tijdens een gesprek zijn zelfbeheersing verloor. Dat liet hij donderdag weten via zijn advocaat, die hem vertegenwoordigt in de rechtbank in Lelystad. Daar is het proces begonnen tegen Khaled en twee zonen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het drietal Ryan samen vermoord. De jonge vrouw zou het slachtoffer zijn geworden van eerwraak, omdat zij zich te westers gedroeg volgens de normen van het in het Friese Joure wonende gezin.

Enkele uren voor haar dood is Ryan opgehaald door de twee broers uit een woning in Rotterdam. De rechtbank confronteerde hen met een lange reeks chatberichten, waarin Khaled zijn zoons instructies geeft en Ryan uitscheldt. Een aantal berichten is gewist. Khaled schreef onder meer dat zij hun zus in een diep meer moesten dumpen. "Verzwaar haar bij haar benen. Laat de vissen haar opeten en geen sporen van haar te vinden zijn." Een van de broers omschreef vader Khaled als "een psychopaat". Er zou ook dreiging van Khaled zijn uitgegaan naar de oudste dochter in het gezin.

Vlucht naar Syrië

Khaled (53) is na de moord gevlucht naar zijn vaderland Syrië. De twee broers, Mohamed (23) en Muhanad (25), werden kort na de moord opgepakt en zitten sindsdien vast. Ryan werd op 28 mei vorig jaar gevonden in het water aan de Knardijk in Lelystad, aan handen en benen vastgebonden met tape. Khaled heeft eerder al via e-mail aangegeven dat alleen hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn dochter. De broers ontkennen en wijzen hun vader als dader aan.

"Ik wilde alleen met Ryan praten", zo citeerde de raadsman zijn cliënt, die internationaal staat gesignaleerd. Hij was boos op haar geweest, maar wilde "naar de toekomst kijken" en een poging doen het goed te maken. Door "verkeerde opmerkingen" van Ryan werd hij kwaad en begon hij haar naar eigen zeggen te wurgen. Het slachtoffer is door verdrinking om het leven gekomen.

Naar aanleiding van een reportage in Nieuwsuur woensdagavond, waarvoor journalisten in Syrië op zoek gingen naar Khaled en met diens broer en de Syrische minister van justitie spraken, vroegen de advocaten van de beide broers het OM wat er tot dusver is gedaan om Khaled "op te sporen, te laten aanhouden en uitleveren". De raadslieden willen de man graag rechtstreeks vragen kunnen stellen. Volgens het OM kan Nederland weinig uitrichten, omdat er geen "rechtshulprelatie" met Syrië is. Er is "geen concreet zicht" op de komst van Khaled naar Nederland.