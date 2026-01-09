Volg Hart van Nederland
Verdachte (19) van brand en explosie Heerhugowaard vervolgd

Crime

Vandaag, 14:10 - Update: 1 uur geleden

Een 19-jarige man uit Opmeer wordt vervolgd voor het veroorzaken van de explosie en daaropvolgende brand in een appartementencomplex in Heerhugowaard in april vorig jaar. Vier appartementen raakten zwaar beschadigd en er was sprake van instortingsgevaar. Vijf mensen raakten lichtgewond bij de explosie en brand.

De verdachte zit nog vast maar wordt vervolgd voor het voorhanden hebben van een explosief en het plegen van voorbereidingshandelingen die voor de explosie gezorgd heeft.

De verdachten

Het is volgens het openbaar ministerie Noord-Holland niet bekend wie het doelwit zou zijn. Een andere verdachte uit Dijk en Waard wordt ook vervolgd voor het voorhanden hebben van een explosief. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs dat hij betrokken was bij het veroorzaken van de explosie, daarom wordt hij daarvoor niet vervolgd.

Totaal waren er vijf verdachten, van wie vier minderjarigen uit Dijk en Waard. Zij waren alle vijf aanwezig in de woning waar de explosie plaatsvond. Het OM ziet naar eigen zeggen onvoldoende bewijs om ook de andere drie verdachten te vervolgen. Hun zaken worden geseponeerd.

Het explosief bestond uit een kleine jerrycan met brandbare stof en twee cobra's. In de onderstaande video is te zien hoe heftig de brand was:

Grote brand Heerhugowaard door mogelijke explosie, mogelijk slachtoffers
0:40

Grote brand Heerhugowaard door mogelijke explosie, mogelijk slachtoffers

In november werd na onderzoek geconcludeerd dat er onvoldoende jeugdzorg was voor jongeren die in het pand begeleid woonden. Van de 66 woningen huurde jeugdzorgorganisatie Parlan er twaalf. De situatie die leidde tot de explosie kon volgens het onderzoek ontstaan door een gebrek aan samenwerking tussen Parlan, de gemeente Dijk en Waard, wooncorporatie Woonwaard en politie.

Door ANP

