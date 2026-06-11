Geen cel, maar enkelband voor lichte straffen: Tweede Kamer steunt wetsvoorstel

Veroordeelde criminelen zouden hun straf vaker thuis kunnen uitzitten met een enkelband, in plaats van door de rechter naar de gevangenis te worden gestuurd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het initiatiefwetsvoorstel Slimmer straffen van Kamerleden Joost Sneller (D66) en Jeltje Straatman (CDA). Dat meldt RTL Nieuws.

Donderdag is het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is mede bedoeld om het tekort aan gevangeniscellen te verminderen.

Mogelijkheden tot maatwerk

Alleen veroordeelden die een misdrijf hebben gepleegd waarop maximaal zes maanden celstraf staat, komen in aanmerking voor een enkelband in plaats van een gevangenisstraf. Volgens de initiatiefnemers zouden hierdoor jaarlijks ongeveer 400 cellen vrijkomen voor zwaardere criminelen die nu soms niet direct kunnen worden opgesloten vanwege een tekort aan celcapaciteit.

Volgens Jeltje Straatman zorgt het wetsvoorstel voor een "rechtvaardig en veilig Nederland", omdat rechters meer ruimte krijgen om een straf af te stemmen op de situatie en omstandigheden van een zaak.

Volgens Joost Sneller kunnen een enkelband en langere taakstraffen in sommige gevallen een korte celstraf vervangen. "Ook verkleint het de kans op recidive en nieuwe slachtoffers en vermindert het de druk op het gevangeniswezen. Het mes snijdt zo aan twee kanten", zegt Sneller tegen RTL Nieuws.

Hoe denken andere partijen hierover?

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel. Volgens RTL Nieuws gaat het onder meer om partijen als de SP, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker spreekt wel van een "én-énverhaal". Volgens haar betekent steun voor het voorstel niet dat er geen nieuwe gevangeniscellen meer hoeven te komen. "Vaker een enkelband en meer cellen bouwen", zegt Bikker tegen RTL Nieuws.

Fractieleider Gidi Markuszower van Groep Markuszower en JA21-voorman Joost Eerdmans zijn kritisch over het wetsvoorstel. "Straf moet voelen als straf. Met een enkelband thuiszitten voelt niet als straf, maar als vakantie", zegt Eerdmans.

Markuszower vindt eveneens dat het voorstel niet wenselijk is. "Met de lage straffen die criminelen hier krijgen, kan het voorkomen dat een verkrachter straks lekker thuiszit in plaats van in de cel."