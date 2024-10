Gemeenteraad Terwolde stemt tegen opvang minderjarige asielzoekers

De opvang van vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Kadijk 7A in Terwolde gaat niet door. De gemeenteraad van Voorst besloot maandagavond tegen het plan te stemmen. Elf raadsleden stemden tegen, terwijl zeven voor waren.

Bij de raadsvergadering was geen publiek toegestaan, omdat de gemeente aanwijzingen had voor mogelijke onrust. Al eerder bleek dat niet alle inwoners van Voorst zaten te wachten op de opvang. Ambtenaren en raadsleden zouden in sommige gevallen zelfs bedreigd zijn over dit onderwerp.

Ondanks het verbod op publiek, verzamelden maandagavond zo'n vijftig demonstranten zich bij het gemeentehuis in Voorst. Zij volgden de vergadering via een beamerprojectie en maakten daarbij geluid. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde dit.

Wethouder teleurgesteld

Wethouder Peter Wormskamp, die verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen, reageerde teleurgesteld. "Het wordt voor mensen vaak pas spannend als iets in hun dorp, buurt of straat staat te gebeuren", legde hij uit.

Wormskamp benadrukte dat de raad eerst akkoord was gegaan met het stappenplan van het college om noodopvang te regelen, maar dat de stemming veranderde toen de locatie concreet werd.

Hart van Nederland/ANP