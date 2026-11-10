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Gemeenten worstelen met overlastgevende Oekraïners, uitzetten mag niet

Gemeenten worstelen met overlastgevende Oekraïners, uitzetten mag niet

Beleid

Vandaag, 10:14

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Tientallen gemeenten in Nederland weten zich geen raad met Oekraïense vluchtelingen die overlast veroorzaken in de opvang. Dat meldt EenVandaag. Zelfs al maken ze zich schuldig aan gewelddadig gedrag of vermeende criminele activiteiten, iedere keer als overlastgevers uit de opvang worden gezet, oordeelt de rechter dat ze toch moeten worden opgevangen. Ook in Hengelo heeft de gemeente geprobeerd om overlastgevers 'uit te zetten'.

Burgemeester van Hengelo Sander Schelberg is er nog steeds boos over: "Ik kan ze niet terugnemen vanwege de veiligheid van andere mensen." Hij vindt dat er een fout in de wet zit. "Niemand krijgt dit uitgelegd, niemand heeft ook begrip voor de situatie zoals die is ontstaan. Dit moet hersteld worden."

Onacceptabel

Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie zegt in een reactie het goed te begrijpen 'dat het steekt als mensen zo misbruik maken van de gastvrijheid die wij hier bieden'. Hij noemt het gedrag van de Oekraïense vluchtelingen in Hengelo 'onacceptabel'.

De minister laat weten op zoek te zijn naar oplossingen voor de situatie. "We zijn in gesprek over andere opvanglocaties voor overlastgevers."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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